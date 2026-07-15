Un uomo di 40 anni è deceduto a Napoli a causa di un malore improvviso mentre si trovava nella città. La notizia ha raggiunto Aprilia, dove la sua scomparsa ha causato grande dolore tra amici e conoscenti. La morte è avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ma senza segni di cause violente o incidenti. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto tra le persone che lo conoscevano.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La notizia è arrivata da lontano, ma ad Aprilia ha prodotto un dolore immediato e profondo. Luca Donazzolo, 40 anni, molto conosciuto in città, sarebbe morto a Napoli in seguito a un malore improvviso. Una scomparsa inattesa che ha lasciato sgomenti amici, conoscenti e quanti avevano condiviso con lui pezzi di vita, passioni e ricordi. Il cordoglio si è diffuso rapidamente, anche attraverso i social, dove in tanti stanno pubblicando messaggi, fotografie e pensieri per salutarlo. Il ricordo della Rari Nantes Aprilia. Tra i primi messaggi è arrivato quello della Rari Nantes Aprilia, società sportiva nella quale Luca era cresciuto come atleta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Tragico malore mentre si trova a Napoli: Aprilia piange per Luca. Aveva 40 anni

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