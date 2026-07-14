Il calcio pontino perde mister Fabrizio Rocco, morto lunedì in casa a 51 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato da un infarto. Rocco era noto per il suo impegno nel lavoro e nella formazione dei giovani nel settore calcistico. La comunità sportiva locale si stringe intorno alla famiglia e ai suoi collaboratori. La notizia si è diffusa rapidamente tra appassionati e tesserati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una vita divisa tra il lavoro e i campi di calcio, sempre accanto ai ragazzi. La comunità sportiva pontina piange Fabrizio Rocco, morto lunedì nella sua abitazione, probabilmente a causa di un infarto. Aveva 51 anni e lascia la compagna e un figlio di 9 anni. Operaio nella vita di tutti i giorni, Rocco aveva fatto del calcio giovanile una passione autentica, vissuta con dedizione e presenza costante. Era conosciuto come una persona disponibile, capace di stare in mezzo ai giovani, organizzare partite, tornei e momenti di sport, lasciando un ricordo profondo in chi lo ha incontrato. Il percorso nei settori giovanili. La sua esperienza da allenatore era iniziata nel Sabaudia Calcio, dove aveva seguito soprattutto le categorie dei più giovani, tra giovanissimi ed esordienti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il calcio pontino piange mister Fabrizio Rocco, stroncato da un malore in casa. Aveva 51 anni

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