Davide Cristiano morto improvvisamente a Modena dopo un malore l' attore e regista di Napoli aveva 32 anni

Da virgilio.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attore e regista di 32 anni è morto improvvisamente a Modena a causa di un malore. Originario di Torre Annunziata, aveva lavorato nel teatro italiano. La notizia ha suscitato dolore nel settore.

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Il mondo del teatro italiano è in lutto per la morte di Davide Cristiano, attore e regista originario di Torre Annunziata (Napoli) scomparso improvvisamente a soli 32 anni. Il giovane artista si trovava a Modena ed è stato colto da un malore fatale che non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi, compagnie di spettacolo e istituzioni culturali. Nonostante la giovane età, Cristiano aveva già costruito un percorso artistico molto chiaro e apprezzato, distinguendosi sia come interprete sia come regista e conquistando importanti riconoscimenti dedicati ai nuovi talenti della scena italiana. Chi... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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