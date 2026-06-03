Tragedia sull’Indiano | pedone investito da un moto lui muore
Un pedone è stato investito da un motociclista sul viadotto Indiano e ha perso la vita. La polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato il pedone sulla carreggiata. Il motociclista coinvolto ha riportato ferite e si trova sotto osservazione medica. Le autorità stanno verificando eventuali cause e responsabilità dell’incidente, ancora in fase di ricostruzione. Nessuna altra persona è stata coinvolta.
Come è potuto finire un pedone sulla carreggiata del viadotto?. Quali sono le reali condizioni cliniche del motociclista ferito?. Cosa dicono i rilievi della Polizia Municipale sulla dinamica?. Perché quel tratto specifico dell'Indiano è diventato così pericoloso?.? In Breve Incidente avvenuto mercoledì 03 giugno 2026 intorno alle ore 4:30.. Scontro avvenuto sul Viadotto dell'Indiano all'altezza dell'autovelox direzione aeroporto.. Motociclista trasportato in ospedale in codice rosso dopo l'impatto.. Chiusura totale corsia verso Peretola per rilievi della Polizia Municipale.. Un tragico incidente sul Viadotto dell’Indiano strappa la vita a un pedone nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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