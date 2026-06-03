Tragedia sull’Indiano | pedone investito da un moto lui muore

Notizia in breve

Un pedone è stato investito da un motociclista sul viadotto Indiano e ha perso la vita. La polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato il pedone sulla carreggiata. Il motociclista coinvolto ha riportato ferite e si trova sotto osservazione medica. Le autorità stanno verificando eventuali cause e responsabilità dell’incidente, ancora in fase di ricostruzione. Nessuna altra persona è stata coinvolta.