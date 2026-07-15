Tragedia sul Pisanino Bergamini | Basta accuse
Un incidente mortale si è verificato sul Pisanino, nelle Alpi Apuane. Un escursionista è caduto e ha perso la vita durante un'escursione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La vittima aveva circa 40 anni. La zona è stata messa sotto sequestro dagli inquirenti, che stanno indagando sulle cause dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.
L’ennesima tragedia sulle Alpi Apuane riaccende il dibattito sulla sicurezza in montagna e sul rapporto tra uomo e ambiente naturale. Dopo la nuova vittima registrata sul Monte Pisanino, arriva lo sfogo di Riccardo Bergamini, alpinista e conoscitore delle montagne apuane, che sui social invita a evitare giudizi affrettati e riflessioni dettate solo dall’emotività. Bergamini punta infatti il dito contro i commenti apparsi dopo l’incidente, spesso caratterizzati - secondo lui - da ricostruzioni superficiali e richieste di soluzioni drastiche, come il divieto di frequentare determinati percorsi. "Di fronte a questi eventi dolorosi - commenta... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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