Tragedia sul Pisanino Bergamini | Basta accuse

Notizia in breve

Un incidente mortale si è verificato sul Pisanino, nelle Alpi Apuane. Un escursionista è caduto e ha perso la vita durante un'escursione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La vittima aveva circa 40 anni. La zona è stata messa sotto sequestro dagli inquirenti, che stanno indagando sulle cause dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.