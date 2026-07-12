Tragedia sul Monte Pisanino | muore escursionista E’ il secondo in pochi giorni

Notizia in breve

Un escursionista è morto oggi sul Monte Pisanino dopo essere caduto mentre attraversava una parete rocciosa. Si tratta del secondo incidente mortale in meno di due settimane sulla stessa montagna. La vittima, di cui non sono stati resi noti altri dettagli, è stata trovata senza vita dopo l'incidente. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e sulla dinamica della caduta.