Tragedia sul Monte Pisanino | muore escursionista E’ il secondo in pochi giorni
Un escursionista è morto oggi sul Monte Pisanino dopo essere caduto mentre attraversava una parete rocciosa. Si tratta del secondo incidente mortale in meno di due settimane sulla stessa montagna. La vittima, di cui non sono stati resi noti altri dettagli, è stata trovata senza vita dopo l'incidente. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e sulla dinamica della caduta.
Lucca, 12 luglio 2026 – Secondo escursionista morto in sole due settimane sul Monte Pisanino a causa di una caduta durante un attraversamento di una parete rocciosa. La stazione di Lucca del Soccorso Alpino e speleologico della Toscana è stata allertata verso le 14.30: a lanciare l’allarme è stata la persona che si trovava con l’escursionista. La tragedia . La cima più alta delle Alpi Apuane è stata teatro purtroppo pochi giorni fa di un altro incidente mortale, proprio nel tratto del ‘traverso’, come viene chiamato in gergo tecnico. Immediatamente è stata attivata una squadra a terra al campo sportivo di Gorfigliano per supportare le operazioni dell’ elisoccorso regionale Pegaso 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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