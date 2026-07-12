Tragedia sul Monte Pisanino | muore un altro escursionista

Notizia in breve

Un escursionista è morto ieri sul Monte Pisanino dopo essere caduto durante l’attraversamento di una parete rocciosa. È il secondo decesso in dieci giorni nello stesso settore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo non è riuscito a sopravvivere. La vittima aveva circa 40 anni e stava percorrendo il percorso con altri escursionisti. La zona è stata temporaneamente chiusa in attesa di ulteriori verifiche.