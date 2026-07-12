Tragedia sul Monte Pisanino | muore un altro escursionista
Un escursionista è morto ieri sul Monte Pisanino dopo essere caduto durante l’attraversamento di una parete rocciosa. È il secondo decesso in dieci giorni nello stesso settore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo non è riuscito a sopravvivere. La vittima aveva circa 40 anni e stava percorrendo il percorso con altri escursionisti. La zona è stata temporaneamente chiusa in attesa di ulteriori verifiche.
Lucca, 12 luglio 2026 – Secondo escursionista morto in dieci giorni sul Monte Pisanino a causa di una caduta durante un attraversamento di una parete rocciosa. La stazione di Lucca del Soccorso Alpino e speleologico della Toscana è stata allertata verso le 14.30: a lanciare l’allarme è stata la persona che si trovava con l’escursionista. + La tragedia . La cima più alta delle Alpi Apuane è stata teatro purtroppo pochi giorni fa di un altro incidente mortale, proprio nel tratto del ‘traverso’, come viene chiamato in gergo tecnico. Immediatamente è stata attivata una squadra a terra al campo sportivo di Gorfigliano per supportare le operazioni dell’ elisoccorso regionale Pegaso 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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