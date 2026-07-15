Un uomo di 41 anni è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente in bicicletta avvenuto lunedì nelle campagne tra Correggio e Campagnola. È deceduto il giorno successivo all’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. L’incidente ha coinvolto anche un altro ciclista, che si trovava alla guida di un’altra bicicletta. Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

È morto martedì 14 luglio 2026, dopo un giorno di agonia all’ospedale Maggiore di Parma, l’uomo rimasto coinvolto lunedì in un incidente in bicicletta con Paolo Belli, nelle campagne della Bassa Reggiana tra Correggio e Campagnola. Al momento la dinamica esatta dell’accaduto non è ancora chiara: gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, dal trauma cranico provocato dalla caduta a un malore improvviso che potrebbe aver colpito l’uomo ancora prima dell’urto. Sicurezza stradale e bambini a bordo: 10 cose da sapere. guarda le foto Paolo Belli, l’incidente in bicicletta nella Bassa Reggiana. Come riportato da QN – Il Resto del Carlino, l’impatto è avvenuto lunedì 13 luglio, intorno a mezzogiorno, lungo una strada di campagna tra Correggio e Campagnola, nel territorio della Bassa Reggiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tragedia nella Bassa Reggiana: Paolo Belli era alla guida della bicicletta coinvolta nell'incidente in cui ha perso la vita un uomo di 41 anni

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