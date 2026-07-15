Un imprenditore di 71 anni è morto dopo aver accusato un malore in mare a Capitello, frazione di Ispani, nel Cilento. L’uomo, titolare di un supermercato, si trovava in acqua quando si è sentito male. Nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto poco dopo. La notizia ha suscitato sgomento tra la comunità locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all’imprenditore.

Morto l'imprenditore Giuseppe Vitiello dopo aver accusato un malore in mare a Capitello, frazione di Ispani, nel Cilento. Il 71enne era il titolare del supermercato Crai di Montesano sulla Marcellana. Nonostante l'intervento del 118, non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. Vitiello era in vacanza con sua moglie e come suo solito aveva raggiunto la zona del litorale nei pressi del campo sportivo. Durante un bagno, intorno alle 10:30, ha accusato un malore in acqua. Prontamente alcuni bagnanti lo hanno riportato a riva e hanno chiamato i soccorsi. Ad intervenire in loco sono stati i medici del 118. Nonostante le ripetute manovre di rianimazione durate circa 30 minuti, non si è potuto far altro che dichiararne la morte per cause naturali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tragedia in Cilento, improvviso malore in mare: morto l’imprenditore Giuseppe Vitiello

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