Otranto Gennaro Cagnazzo morto a riva per malore improvviso dopo tuffo in mare per salvare figli gemelli - VIDEO
Un uomo di 54 anni è morto a riva dopo aver subito un malore improvviso a seguito di un tuffo in mare. L’uomo aveva appena salvato i due figli gemelli di 8 anni, che erano in difficoltà nell’acqua agitata. I soccorsi sono stati inutili e le operazioni di rianimazione sono state interrotte poco dopo. L’incidente è avvenuto di sabato mattina in una località balneare.
Tragedia sabato mattina a Otranto: aveva 54 anni, inutili i soccorsi dopo il salvataggio dei gemelli Choc a Otranto dove il 54enne Gennaro Cagnazzo è morto a riva per un malore improvviso dopo essersi tuffato nel mare agitato per salvare i due figli gemelli di 8 anni. Una missione che l'uomo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Gennaro Cagnazzo muore dopo essersi tuffato tra le onde per salvare i figli gemelli di 8 anni
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