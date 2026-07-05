Otranto Gennaro Cagnazzo morto a riva per malore improvviso dopo tuffo in mare per salvare figli gemelli - VIDEO

Notizia in breve

Un uomo di 54 anni è morto a riva dopo aver subito un malore improvviso a seguito di un tuffo in mare. L’uomo aveva appena salvato i due figli gemelli di 8 anni, che erano in difficoltà nell’acqua agitata. I soccorsi sono stati inutili e le operazioni di rianimazione sono state interrotte poco dopo. L’incidente è avvenuto di sabato mattina in una località balneare.