Tragedia in spiaggia malore durante il bagno in mare | morto un uomo

Da caffeinamagazine.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è morto dopo aver avuto un malore durante un bagno in mare. Era tra i presenti sulla spiaggia quando si è improvvisamente accasciato, facendo scattare l’allarme tra gli altri bagnanti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La salma è stata trasportata via per l’autopsia. La vicenda ha attirato l’attenzione di testimoni e delle autorità presenti.

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L’ennesima tragedia in spiaggia ha sconvolto una tranquilla giornata estiva, trasformando in pochi istanti un momento di relax in un dramma. Tra i tanti bagnanti presenti lungo il litorale, un uomo si è improvvisamente accasciato mentre si trovava in mare, facendo scattare immediatamente l’allarme. I presenti hanno assistito con apprensione ai disperati tentativi di soccorso, mentre il personale di salvataggio si precipitava verso di lui. >> La vip di Canale 5 choc, mostra le mo*estie: è stato lui, fan sconvolti Erano circa le 12.30 quando è stato lanciato l’allarme. Il bagnino, accortosi della situazione critica, ha raggiunto rapidamente l’uomo e lo ha riportato a riva, ma ormai era già privo di sensi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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