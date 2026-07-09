Un uomo è morto dopo aver avuto un malore durante un bagno in mare. Era tra i presenti sulla spiaggia quando si è improvvisamente accasciato, facendo scattare l’allarme tra gli altri bagnanti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La salma è stata trasportata via per l’autopsia. La vicenda ha attirato l’attenzione di testimoni e delle autorità presenti.

L’ennesima tragedia in spiaggia ha sconvolto una tranquilla giornata estiva, trasformando in pochi istanti un momento di relax in un dramma. Tra i tanti bagnanti presenti lungo il litorale, un uomo si è improvvisamente accasciato mentre si trovava in mare, facendo scattare immediatamente l’allarme. I presenti hanno assistito con apprensione ai disperati tentativi di soccorso, mentre il personale di salvataggio si precipitava verso di lui. >> La vip di Canale 5 choc, mostra le mo*estie: è stato lui, fan sconvolti Erano circa le 12.30 quando è stato lanciato l’allarme. Il bagnino, accortosi della situazione critica, ha raggiunto rapidamente l’uomo e lo ha riportato a riva, ma ormai era già privo di sensi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Tragedia in spiaggia, malore durante il bagno in mare: morto un uomo

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