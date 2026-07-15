Alle ore 20:30 del 15 luglio 2026 si registrano code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare di Roma a causa di un incidente tra la zona di Roma Fiumicino e un altro punto sulla strada. Il traffico risulta rallentato in entrambe le direzioni. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione è fortemente congestionata nella zona interessata.

Luceverde Roma Buonasera Al momento abbiamo code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare per traffico è un incidente tra la Roma Fiumicino e la Laurentina ma ci sono code che in carreggiata interna per traffico tra la Nomentana e La Rustica code anche sulla tangenziale per traffico tra le uscite Tor di Quinto e Salaria verso San Giovanni soltanto Urbano della A24 abbiamo code per incidente tra Portonaccio e l'uscita Togliatti in direzione del raccordo anulare è sempre in direzione del raccordo anulare troviamo code anche sulla via Salaria all'altezza della motorizzazione civile dove per lavori al cavalcavia il traffico viene... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-07-2026 ore 20:30

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Nel traffico di Roma

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Traffico Roma del 07-07-2026 ore 20:30Alle 20:30 del 7 luglio 2026, si registrano lunghe code in uscita da Roma sulla via Salaria, nei pressi della motorizzazione civile.

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