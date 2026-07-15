Alle 07:30 di mercoledì 15 luglio, il traffico a Roma presenta alcune criticità. Si registrano code sulla tangenziale est e sulla via Salaria, con rallentamenti anche in centro sulla strada per l’aeroporto. La circolazione è regolare su altre arterie principali. Non sono segnalati incidenti o chiusure di strade. La situazione può variare nel corso della mattinata.

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati mercoledì 15 luglio Primo appuntamento della giornata un'informazione sulla viabilità il traffico ci sono difficoltà sul raccordo anulare per la lungo la carreggiata esterna si sono formati incolonnamenti per diversi chilometri a partire dal bivio con la Roma Firenze fino allo svincolo per La via Cassia questi lavori all'interno di una galleria provocano una riduzione di carreggiata determinando al tempo stesso la chiusura delle corsie di sorpasso e di marcia normale restiamo sul raccordo a causa del traffico intenso carreggiata interna Ci sono ancora un 20 dalla Casilina all'uscita Ardeatine data allora... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-07-2026 ore 07:30

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Nel traffico di Roma

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