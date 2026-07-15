Traffico Roma del 15-07-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19:30 del 15 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare di Roma a causa di un incidente tra le uscite di Roma Fiumicino e un’altra località. Il traffico si accumula lungo il tratto interessato, rallentando la circolazione. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione. La viabilità rimane congestionata in quella zona.

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Luceverde Roma Buonasera Al momento abbiamo code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare per traffico è un incidente tra la Roma Fiumicino e la Laurentina ma ci sono code che in carreggiata interna per traffico tra la Nomentana e La Rustica code anche sulla tangenziale per traffico tra le uscite Tor di Quinto e Salaria verso San Giovanni soltanto Urbano della A24 abbiamo code per incidente tra Portonaccio e l'uscita Togliatti in direzione del raccordo anulare è sempre in direzione del raccordo anulare troviamo code anche sulla via Salaria all'altezza della motorizzazione civile dove per lavori al cavalcavia il traffico viene... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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