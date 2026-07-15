Alle 19:30 del 15 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare di Roma a causa di un incidente tra le uscite di Roma Fiumicino e un’altra località. Il traffico si accumula lungo il tratto interessato, rallentando la circolazione. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione. La viabilità rimane congestionata in quella zona.

Luceverde Roma Buonasera Al momento abbiamo code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare per traffico è un incidente tra la Roma Fiumicino e la Laurentina ma ci sono code che in carreggiata interna per traffico tra la Nomentana e La Rustica code anche sulla tangenziale per traffico tra le uscite Tor di Quinto e Salaria verso San Giovanni soltanto Urbano della A24 abbiamo code per incidente tra Portonaccio e l'uscita Togliatti in direzione del raccordo anulare è sempre in direzione del raccordo anulare troviamo code anche sulla via Salaria all'altezza della motorizzazione civile dove per lavori al cavalcavia il traffico viene... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-07-2026 ore 19:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 19:30Il 7 luglio 2026 alle 19:30, sulla via Salaria in uscita da Roma, si sono formate lunghe code all'altezza della motorizzazione civile.

Leggi anche: Traffico Roma del 15-07-2026 ore 07:30

Temi più discussi: Brevi interruzioni del traffico in alcune vie cittadine per corsa ciclistica il 13, 15 e 17 luglio 2026; Palermo verso il Festino: quando e come cambia il traffico tra divieti e strade chiuse; Dal Perù alle piazze di spaccio di Roma: sgominato traffico internazionale di cocaina per la movida; Traffico Weekend 10, 11 e 12 Luglio: come viaggiare informati e in sicurezza.

Firenze ripensa la mobilità: il nuovo Piano del traffico parte dai dati e punta a ridurre la dipendenza dall’auto reddit

LaVocedelNordEst.it (@lavocedelne) / Posts / X x.com

Traffico Roma del 15-07-2026 ore 18:30Luceverde Roma Buonasera code per traffico in via del Foro Italico Trento nord della tangenziale Tra le uscite Tor di Quinto e Salaria verso San Giovanni ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma segnalato un ... romadailynews.it