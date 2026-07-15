Il traffico a Roma alle 18:30 del 15 luglio 2026 presenta code in via del Foro Italico, tra Trento Nord e le uscite di Tor di Quinto e Salaria. La congestione interessa anche la tangenziale tra le uscite di Tor di Quinto e Salaria, in direzione San. Sul posto sono segnalate lunghe code e rallentamenti.

Luceverde Roma Buonasera code per traffico in via del Foro Italico Trento nord della tangenziale Tra le uscite Tor di Quinto e Salaria verso San Giovanni mentre in direzione dello Stadio Olimpico troviamo code 3 Largo Lanciani è l'uscita per la Nomentana poi ci sono altre code nelle due direzioni tra il bivio per la Roma L'Aquila e viale Castrense soltanto Urbano della A24 si sta in coda a causa di un incidente tra Portonaccio e l'uscita Togliatti Verso il raccordo anulare è sempre in uscita da Roma troviamo code anche sulla via Salaria all'altezza della motorizzazione civile dove per i lavori al cavalcavia il traffico viene indirizzato... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-07-2026 ore 18:30

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Nel traffico di Roma

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Traffico Roma del 07-07-2026 ore 18:30Il 7 luglio 2026 alle 18:30 si registrano code in uscita da Roma sulla via Salaria, tra la motorizzazione civile e l’uscita 18.

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