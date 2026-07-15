Traffico Roma del 15-07-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il traffico a Roma alle 18:30 del 15 luglio 2026 presenta code in via del Foro Italico, tra Trento Nord e le uscite di Tor di Quinto e Salaria. La congestione interessa anche la tangenziale tra le uscite di Tor di Quinto e Salaria, in direzione San. Sul posto sono segnalate lunghe code e rallentamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luceverde Roma Buonasera code per traffico in via del Foro Italico Trento nord della tangenziale Tra le uscite Tor di Quinto e Salaria verso San Giovanni mentre in direzione dello Stadio Olimpico troviamo code 3 Largo Lanciani è l'uscita per la Nomentana poi ci sono altre code nelle due direzioni tra il bivio per la Roma L'Aquila e viale Castrense soltanto Urbano della A24 si sta in coda a causa di un incidente tra Portonaccio e l'uscita Togliatti Verso il raccordo anulare è sempre in uscita da Roma troviamo code anche sulla via Salaria all'altezza della motorizzazione civile dove per i lavori al cavalcavia il traffico viene indirizzato... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

traffico roma del 15 07 2026 ore 18 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-07-2026 ore 18:30
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nel traffico di Roma

Video Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 18:30Il 7 luglio 2026 alle 18:30 si registrano code in uscita da Roma sulla via Salaria, tra la motorizzazione civile e l’uscita 18.

Leggi anche: Traffico Roma del 15-07-2026 ore 07:30

Temi più discussi: Brevi interruzioni del traffico in alcune vie cittadine per corsa ciclistica il 13, 15 e 17 luglio 2026; Torre Spaccata, sì al prolungamento della strada che salva il quartiere dal traffico; Palermo verso il Festino: quando e come cambia il traffico tra divieti e strade chiuse; Dal Perù alle piazze di spaccio di Roma: sgominato traffico internazionale di cocaina per la movida.

traffico roma del traffico roma del 15Traffico Lazio del 15-07-2026 ore 09:30luce verde Lazio Buongiorno Bentrovati traffico intenso queste ore sulle principali direttrici stradali della nostra regione ci sono notevoli difficoltà ... romadailynews.it

traffico roma del traffico roma del 15Traffico Roma del 15-07-2026 ore 18:30Luceverde Roma Buonasera code per traffico in via del Foro Italico Trento nord della tangenziale Tra le uscite Tor di Quinto e Salaria verso San Giovanni ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web