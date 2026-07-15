Il traffico sulla via Salaria in direzione dell’uscita di Roma è intenso, con code che partono dall’ingresso della città e proseguono fino all’uscita. La situazione si è aggravata intorno alle 16:30 del 15 luglio, causando rallentamenti e stop frequenti. La circolazione rimane congestionata nel tratto interessato, senza segnalazioni di incidenti o lavori in corso. La viabilità sulla principale arteria di collegamento tra il centro e l’esterno della capitale è fortemente compromessa.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità correre sulla via Salaria uscita della città all'altezza della motorizzazione civile dove per i lavori al cavalcavia il traffico viene indirizzato sulle rampe laterali dello stesso cavalcavia code per traffico invece in via del Foro Italico tratto nord della tangenziale Tra le uscite Tor di Quinto e Salaria verso San Giovanni altre code nelle due direzioni sulla via Pontina tra il bivio per la Cristoforo Colombo e tu dei Cenci attese inutili sono possibili sulla Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta dove per lavori si transita a senso... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-07-2026 ore 16:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 16:30Alle 16:30 del 7 luglio 2026 si segnala un incidente all'incrocio tra via di Tor Tre Teste e via Di.

Leggi anche: Traffico Roma del 15-07-2026 ore 07:30

Temi più discussi: Brevi interruzioni del traffico in alcune vie cittadine per corsa ciclistica il 13, 15 e 17 luglio 2026; Palermo verso il Festino: quando e come cambia il traffico tra divieti e strade chiuse; Dal Perù alle piazze di spaccio di Roma: sgominato traffico internazionale di cocaina per la movida; Porti: Srm, cresce centralita' Mediterraneo, in 2025 Italia +3,5% volumi merci.

Firenze ripensa la mobilità: il nuovo Piano del traffico parte dai dati e punta a ridurre la dipendenza dall’auto reddit

LaVocedelNordEst.it (@lavocedelne) / Posts / X x.com

Traffico Lazio del 15-07-2026 ore 09:30luce verde Lazio Buongiorno Bentrovati traffico intenso queste ore sulle principali direttrici stradali della nostra regione ci sono notevoli difficoltà ... romadailynews.it

Traffico Roma del 15-07-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità correre sulla via Salaria uscita della città all'altezza della ... romadailynews.it