Il servizio di infomobilità di Roma, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, sarà sospeso dalle 22 di oggi alle 6 del giorno successivo, riprendendo poi regolarmente. La sospensione riguarda le attività di aggiornamento e gestione delle informazioni sul traffico e sulla viabilità della città. La misura si ripete anche domani nella stessa fascia oraria. Non sono state indicate altre modifiche o restrizioni temporanee per la viabilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ancora per oggi e domani dalle 22 alle 6 del giorno successivo Sara interdetto al traffico il viadotto della Magliana questa sera la chiusura riguarda il tratto Enel verso compreso tra via Laurentina e Isacco Newton Mentre domani la chiusura sarà in senso opposto tra via del Cappellaccio e via Laurentina lavori in corso su Viale di Valle Aurelia nel tratto compreso tra Viale di Valle Aurelia il Parco del pineto modifiche alla viabilità e sono stati prorogati al 25 luglio e lavori a cura di Areti in via di Trigoria sino al compimento degli interventi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-07-2026 ore 11:30

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Per ridurre il traffico bisogna agire in parallelo su tre fronti: trasporto pubblico, ciclabili, marciapiedi. reddit

Sulla #A1 in direzione Bologna, per un incidente avvenuto al km 317, si sono formati 7 km di coda tra Valdarno e Firenze sud. In direzione Roma 5 km di coda per curiosi. #BreakingNews #viabiliTOS x.com