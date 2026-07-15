Alle 8:30 del 15 luglio, il traffico a Roma è intenso su via Prenestina e via Tiburtina, con rallentamenti anche in centro e sulla tangenziale. Sul raccordo anulare si registrano code tra le uscite di via Cristoforo Colombo e via Appia Nuova. Nessuna strada chiusa o incidente segnalato. La situazione rimane stabile, con traffico moderato in altre arterie principali.

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati mercoledì 15 luglio Primo appuntamento della giornata un'informazione sulla viabilità il traffico ci sono difficoltà sul raccordo anulare per la lungo la carreggiata esterna si sono formati incolonnamenti per diversi chilometri a partire dal bivio con la Roma Firenze fino allo svincolo per La via Cassia questi lavori all'interno di una galleria provocano una riduzione di carreggiata determinando al tempo stesso la chiusura delle corsie di sorpasso e di marcia normale restiamo sul raccordo a causa del traffico intenso carreggiata interna Ci sono ancora un 20 dalla Casilina all'uscita Ardeatine data allora... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-07-2026 ore 08:30

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Nel traffico di Roma

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