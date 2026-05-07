Alle prime ore del 7 maggio 2026, alle 7:30, il traffico a Roma risultava intenso sul Grande Raccordo Anulare. La situazione è stata segnalata dai servizi di monitoraggio del traffico, che indicano un aumento delle auto in circolazione in entrambe le direzioni. Non sono stati riportati incidenti o chiusure di carreggiata, ma il flusso veicolare rimane molto sostenuto. La situazione potrebbe influenzare gli spostamenti mattutini dei pendolari.

Luceverde Roma per il traffico intenso sul grande raccordo anulare segnaliamo i primi incolonnamenti te la via Casilina da via Appia in carreggiata interna e dei rallentamenti su quella esterna tra Prenestina e Tiburtina già in coda il traffico sull'intero percorso è tratto Urbano della A24 roma-l'aquila direzione della tangenziale sulla stessa tangenziale si sta in coda tra via Nomentana via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico intenso il traffico sulla via Flaminia con quello del grande raccordo anulare in via dei Due Ponti indietro nel centro città analoga situazione sulla via Salaria con cuore tra Fidene e via dei...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-05-2026 ore 07:30

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