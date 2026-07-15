Il traffico sulla via Salaria in uscita da Roma è rallentato, con code segnalate all'altezza della motorizzazione civile. La situazione si verifica alle 17:30 del 15 luglio 2026. Non sono stati comunicati incidenti o altre cause specifiche per l'eventuale rallentamento. La circolazione sulla strada appare congestionata in quel tratto, mentre il resto delle strade della regione non presenta particolari criticità.

luce verde Lazio buon pomeriggio a Roma e troviamo code sulla via Salaria in uscita dalla città all'altezza della motorizzazione civile dove per lavori al cavalcavia il traffico viene in centro sulle rampe laterali dello stesso cavalcavia code per traffico in via del Foro Italico tratto nord della tangenziale Tra le uscite Tor di Quinto e Salaria verso San Giovanni mentre in direzione dello Stadio Olimpico troviamo code tra Largo Lanciani è l'uscita per la Nomentana a causa di un incidente code nelle due direzioni poi sulla via Pontina tra il video per la Cristoforo Colombo e Tor de' Cenci restiamo sulla via Pontina ma ci spostiamo in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 15-07-2026 ore 17:30

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