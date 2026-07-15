Il traffico sulle principali strade della regione è intenso questa mattina alle 9:30 del 15 luglio 2026. Si registrano code e rallentamenti in diverse direttrici, con flussi veicolari superiori alla norma. Le autorità raccomandano di pianificare gli spostamenti con anticipo e di consultare le app di traffico per aggiornamenti in tempo reale. Nessun incidente segnalato al momento.

luce verde Lazio Buongiorno Bentrovati traffico intenso queste ore sulle principali direttrici stradali della nostra regione ci sono notevoli difficoltà sulla A1 Roma Firenze l'incendio di un veicolo provoca incolonnamenti per circa 8 km tra Magliano Sabina e Roma Nord in direzione quindi della capitale di tempi di percorrenza stimati per il tratto sono oltre 100 minuti ma siamo sulla Roma L'Aquila Teramo abbiamo code di attesa alla barriera di Roma Est in entrata in autostrada verso L'Aquila poi sul tratto Urbano della Roma L'Aquila Teramo attenzione code da torcere alla tangenziale est Per quanto riguarda il raccordo anulare in carreggiata... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 15-07-2026 ore 09:30

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