Tra le persone che cercano una relazione extraconiugale, la fascia più rappresentata è quella tra i 41 e i 50 anni, con il 31,9% degli iscritti. Questa percentuale supera quella di altre età e indica che non sono i giovani a cercare avventure extra coniugali, ma individui di mezza età. La maggior parte di chi si iscrive a piattaforme dedicate a tradimenti rientra in questa fascia di età.

Chi cerca una storia fuori dal matrimonio non è il ventenne a caccia di sfizio. È un uomo o una donna tra i 41 e i 50 anni. È questa la fascia più numerosa tra chi si iscrive a Tradimenti Italiani: quasi un terzo del totale, il 31,9%, davanti a tutte le altre. I numeri arrivano dall’analisi di 4.573 nuove iscrizioni alla piattaforma, e raccontano un fenomeno molto più adulto di quanto si immagini. Gli under 30 si fermano a poco più di un iscritto su cinque (il 21%). La fascia 31-40 vale il 22,5%, quella 41-50 sale al 31,9%: messe insieme, le persone tra i 31 e i 50 anni fanno oltre la metà di tutte le iscrizioni. E sopra i 50 il desiderio non si spegne affatto. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tradimenti, ecco l’identikit dell’infedele: ha tra i 41 e i 50 anni

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TRADIMENTO e VENDETTA: Una Storia VERA di Ricchezza NASCOSTA e Giustizia inaspettata!

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