tradimenti roma seconda dopo milano per incontri sulle app identikit del fedifrago

Secondo i dati, Roma si posiziona al secondo posto dopo Milano per incontri extraconiugali tramite app, social e siti di incontri. Le relazioni clandestine avvengono spesso durante l’orario di lavoro o da casa, quando il partner è assente o dorme. Le persone coinvolte sono di entrambi i sessi, e l’attività si svolge senza che i partner se ne accorgano, con frequenza crescente nelle città italiane.

App, siti di incontro, social network. Spesso al lavoro, ma anche da casa, quando magari la moglie o la compagna, o il marito o il compagno, dormono senza il minimo sentore. E invece, intorno a loro si consuma il tradimento, quello tra i più classici, si inizia con un like su una foto, poi un messaggio, poi altri cento e infine ci si dà appuntamento per vedersi di persona per quello che sarà uno o più incontri che certificheranno le «corna» al proprio partner. Roma è la seconda città italiana per il desiderio proibito, viene subito dopo Milano, con 240 mila romani, almeno fino ad oggi quelli certificati dalla app di incontri «Gleeden». Certo non l'unica che esiste sul mercato, ma quella che ha analizzato anche l'utente medio, tenendo ovviamente rigorosamente segreti i nominativi dei «frequentatori». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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