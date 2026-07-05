Paola Perego ha una regola molto precisa sui tradimenti | ecco cosa ha detto al marito Lucio Presta

Da donnapop.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paola Perego ha affermato che il suo principio principale in caso di tradimento è la trasparenza. Durante un’intervista, ha spiegato che, se dovesse scoprire un’infedeltà, preferirebbe affrontare direttamente il partner piuttosto che ignorarla. La conduttrice ha sottolineato che la sincerità è fondamentale nella loro relazione duratura, basata su un equilibrio che si è consolidato nel tempo. Non ha fornito dettagli specifici su eventuali episodi passati.

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La lunga storia d’amore tra Paola Perego e Lucio Presta si basa su un equilibrio costruito negli anni. La conduttrice parla della vita di coppia e sorprende con una riflessione molto particolare sull’infedeltà. Leggi anche:  Che vergogna ciò che hanno fatto a Paola Perego, lei ha reagito con eleganza, ma non tutti ci sarebbero riusciti Dopo tanti anni insieme, Paola Perego e Lucio Presta continuano a rappresentare una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Dietro la durata del loro matrimonio, però, non ci sono formule magiche, ma scelte condivise e un grande rispetto reciproco. Nel corso di un incontro pubblico a Passaggi Festival di Fano, la conduttrice ha raccontato alcuni aspetti inediti della loro quotidianità, svelando abitudini che potrebbero sembrare insolite. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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Paola Perego gambe con collants sempre meravigliose.

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