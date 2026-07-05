Paola Perego ha affermato che il suo principio principale in caso di tradimento è la trasparenza. Durante un’intervista, ha spiegato che, se dovesse scoprire un’infedeltà, preferirebbe affrontare direttamente il partner piuttosto che ignorarla. La conduttrice ha sottolineato che la sincerità è fondamentale nella loro relazione duratura, basata su un equilibrio che si è consolidato nel tempo. Non ha fornito dettagli specifici su eventuali episodi passati.

La lunga storia d’amore tra Paola Perego e Lucio Presta si basa su un equilibrio costruito negli anni. La conduttrice parla della vita di coppia e sorprende con una riflessione molto particolare sull’infedeltà. Leggi anche: Che vergogna ciò che hanno fatto a Paola Perego, lei ha reagito con eleganza, ma non tutti ci sarebbero riusciti Dopo tanti anni insieme, Paola Perego e Lucio Presta continuano a rappresentare una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Dietro la durata del loro matrimonio, però, non ci sono formule magiche, ma scelte condivise e un grande rispetto reciproco. Nel corso di un incontro pubblico a Passaggi Festival di Fano, la conduttrice ha raccontato alcuni aspetti inediti della loro quotidianità, svelando abitudini che potrebbero sembrare insolite. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Paola Perego ha una regola molto precisa sui tradimenti: ecco cosa ha detto al marito Lucio Presta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paola Perego gambe con collants sempre meravigliose.

Notizie e thread social correlati

“Dormiamo in camere separate. Di notte ho sempre gli incubi: parlo, canto, mi alzo, sono sonnambula. Lui ha il sonno leggero…”: Paola Perego e le confessioni sul matrimonio con Lucio PrestaPaola Perego ha rivelato di dormire in camere separate dal marito, Lucio Presta, senza che ciò sia legato a una crisi di coppia.

Arisa nella bufera, attacchi molto duri per una frase che ha detto: ecco cosa è successo e perché il web si è spaccatoUna semplice conversazione sui social si è trasformata in un caso mediatico dopo che un'artista ha pronunciato una frase che ha suscitato reazioni...

Temi più discussi: Paola Perego rivela i segreti sul matrimonio con Lucio Presta: Dormiamo in camere separate, non deve tradirmi con chi conosco; Paola Perego e il segreto con Lucio Presta: Dormire in camere separate è civiltà. Corna? C’è un’etica anche lì; Paola Perego si racconta a Passaggi Festival 2026; Io dico sempre a mio marito: se devi tradirmi, fallo bene. Però se ti becco ti rovino: Paola Perego e la vita con Lucio Presta tra camere separate, case-rifugio e le regole sul tradimento.

Paola Perego rivela i dettagli della sua vita con Lucio Presta, tra stanze separate e una quotidianità costruita su libertà e autonomia | Da Rumors.it rumors.it/2026/07/02/pao… x.com

Paola Perego e Lucio Presta dormono in due stanze separate: ecco perché reddit

Palinsesti Rai 2026/2027: fuori Paola Perego, Barale, Mammuccari, Alessia Marcuzzi e Bianca GuacceroPalinsesti Rai 2026/2027 tra cancellazioni, esclusioni e polemiche: fuori programmi con Perego, Barale, Mammucari e Massini. La nuova stagione Rai nasce con una lista di assenze pesanti, capace di acc ... msn.com

Paola Perego rivela: Dormiamo in stanze separate, è una liberazionePaola Perego e Lucio Presta dormono in stanze separate e raccontano perché questa scelta ha migliorato il loro matrimonio. rumors.it