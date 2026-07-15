Tra teatro e danza Mi sfugge di volare conquista il pubblico di Napoli

Da primacampania.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo spettacolo “Mi sfugge di volare” ha debuttato nella Chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Napoli, ricevendo un lungo applauso. La produzione vede la collaborazione tra la coreografa e danzatrice Maria Avolio e il regista Luciano Melchionna. È stato inserito tra i progetti speciali del Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio. La prima assoluta ha coinvolto il pubblico presente nella location storica.

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NAPOLI – Un lungo applauso ha salutato il debutto di “Mi sfugge di volare”, lo spettacolo ideato dalla coreografa e danzatrice Maria Avolio e dal regista e drammaturgo Luciano Melchionna, andato in scena in prima assoluta nella Chiesa di Santa Maria di Portosalvo tra i progetti speciali del Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio. La performance, che fonde teatro, danza, musica e movimento corporeo, nasce da un percorso di formazione e ricerca prodotto dall’Associazione Teatro Bellavista con il sostegno della SIAE e del Ministero della Cultura, nell’ambito del bando nazionale “Per Chi Crea”. Il progetto ha riscosso un’ampia partecipazione di pubblico, confermando l’interesse verso una proposta artistica dedicata ai temi del presente e alle inquietudini delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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