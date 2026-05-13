Teatro Mamma mia di Patrizia Tipaldi conquista il pubblico del Santa Teresa
Al Teatro Santa Teresa si è assistito a una serata di grande affluenza con la rappresentazione di “Mamma Mia!”, commedia scritta da Roberto Santoro e interpretata dalla compagnia Anime Ribelli. La regia è di Patrizia Tipaldi, e lo spettacolo ha riscosso un notevole interesse tra il pubblico presente, che ha riempito la sala. La messa in scena ha riscosso consensi tra gli spettatori.
Successo di pubblico e sala gremita per “Mamma Mia!”, la brillante commedia firmata da Roberto Santoro e portata in scena dalla compagnia Anime Ribelli al Teatro Santa Teresa per la regia di Patrizia Tipaldi. Due serate accolte da applausi continui e risate sincere hanno premiato uno spettacolo che ha saputo conquistare il pubblico grazie a una comicità pulita, intelligente e mai volgare, nel solco della migliore tradizione della commedia napoletana. A guidare il cast, una regia sapiente e brillante, capace di dare ritmo, equilibrio e naturalezza a una storia ricca di colpi di scena e situazioni esilaranti. Notevole la direzione artistica di Maria Senese.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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