Teatro Mamma mia di Patrizia Tipaldi conquista il pubblico del Santa Teresa

Al Teatro Santa Teresa si è assistito a una serata di grande affluenza con la rappresentazione di “Mamma Mia!”, commedia scritta da Roberto Santoro e interpretata dalla compagnia Anime Ribelli. La regia è di Patrizia Tipaldi, e lo spettacolo ha riscosso un notevole interesse tra il pubblico presente, che ha riempito la sala. La messa in scena ha riscosso consensi tra gli spettatori.

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