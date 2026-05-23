Debutto accolto da lunghi applausi al Teatro Massimo per il nuovo allestimento di Aida di Giuseppe Verdi, una produzione che ha saputo fondere la monumentalità visiva della tradizione con una lettura più intima e psicologica del celebre dramma verdiano. La prima rappresentazione, andata in scena ieri sera a Palermo, ha confermato ancora una volta il forte richiamo che l’opera esercita sul grande pubblico, richiamando spettatori e appassionati per uno degli appuntamenti più attesi della stagione lirica. Lo spettacolo è realizzato dalla Fondazione Teatro Massimo in coproduzione con il Teatro Nazionale Croato di Zagabria e il Teatro Nazionale Csokonai di Debrecen. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trionfo per “Aida” al Teatro Massimo di Palermo: tra grandiosità scenica e intensità emotiva conquista il pubblico

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