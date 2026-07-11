Pitigliano, 11 luglio 2026 – Qualcuno la definisce ‘raccomandata’, altri la ‘mamma dell’amministratore delegato’. Sono solo alcuni dei commenti ironici comparsi sotto al post dell’Inglese Imbruttito riguardo al clamoroso errore di traduzione contenuto nella targhetta di un quadro di Girolamo da Benvenuto, risalente al XV secolo ed ospitato all’interno del piccolo museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano. L’opera, che in italiano si intitola l’Assunzione di Maria, è diventata in inglese 'Recruitment of Mary', cioè un’assunzione non in senso religioso ma lavorativo. Bufera social. Il termine recruitment, infatti, è riferito ad una persona che assume un incarico professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La gaffe del museo: l’Assunzione di Maria diventa 'Recruitment of Mary'. E sui social si scatena l’ironia degli utenti

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La gaffe del museo di Pitigliano che trasforma l'Assunzione (in cielo) di Maria nell'assunzione in un posto di lavoro: la cattiva traduzione diventa virale sul webUn museo di Pitigliano ha pubblicato una didascalia che ha causato confusione online.

Leggi anche: L’«Assunzione» di Maria? Per il museo di Pitigliano diventa un’assunzione in azienda: lo scivolone nella traduzione in inglese – La foto

Temi più discussi: La gaffe del museo di Pitigliano per la traduzione sbagliata in inglese: l'Assunzione (in cielo) di Maria diventa l'assunzione in un posto di lavoro; Cavalcavia di Ponte al Pino, addio alla struttura dell'800: i treni interrotti mandano tanti nel caos a Santa Maria Novella; In Toscana il mare sempre più caldo: Gli eventi estremi sono difficili da prevedere; Carmignano (Prato), sgomberato dalla polizia il presidio dei lavoratori dell'azienda Acca: momenti di tensione.

La gaffe del museo di Pitigliano per la traduzione sbagliata in inglese: l'Assunzione (in cielo) di Maria diventa l'assunzione in un posto di lavoro x.com

La gaffe del museo: l’Assunzione di Maria diventa 'Recruitment of Mary'. E sui social si scatena l’ironia degli utentiUn errore di traduzione ha trasformato l’opera di Girolamo di Benvenuto, ospitata nel museo di Pitigliano, nell’assunzione intesa come ‘lavorativa’. La difesa del museo: Targhette rifatte nel 2019 co ... lanazione.it

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