Un video pubblicato sui social mostra un gorilla di 13 anni allo zoo di Higashiyama, Nagoya, che sembra rappresentare un partner in fuga dopo una discussione domestica. L’animale, con espressione e postura, è diventato virale, suscitando commenti ironici. La clip cattura il momento in cui il gorilla si sposta lentamente, con il volto che sembra riflettere disagio e insoddisfazione. La scena ha generato numerosi meme e battute online.

U n video girato allo zoo di Higashiyama, a Nagoya, in Giappone ha trasformato un gorilla di 13 anni nel perfetto ritratto del partner in ritirata dopo una discussione domestica. Il protagonista della clip si chiama Kiyomasa e, subito dopo un bisticcio con la sua compagna di recinto, si è isolato in un angolo guardando il vuoto. La scena, ripresa dai visitatori del parco giapponese, ha fatto immediatamente il giro dei social perché riproduce una postura fin troppo familiare, capace di strappare un sorriso a chiunque ci sia passato almeno una volta. Adolescenti e genitori: 10 consigli per vivere meglio in famiglia. guarda le foto Il comportamento “imbronciato” del gorilla allo zoo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non a caso sui social si è scatenata l'ironia: «Ecco come appaio io dopo aver esagerato con una battuta»

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