’Tra Cielo e Terra’ al via con Gianni Rossi

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domani in una località della regione inizia la rassegna 2026 di ’Tra Cielo e Terra’, un ciclo di conferenze che coinvolge temi storici, naturalistici, scientifici e letterari. L’evento è promosso dall’associazione culturale ’La Compagnia di Gnomo Mentino’ e vede la collaborazione del Centro Turistico Valbonella. Il patrocinio e il contributo sono stati forniti dall’amministrazione comunale locale. La prima conferenza sarà condotta da un relatore chiamato Gianni Rossi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domani prende il via, a Bagno di Romagna, la rassegna 2026 di ’ Tra Cielo e Terra ’, ciclo di conferenze a tema storico, naturalistico, scientifico e letterario, promossa dall’associazione culturale ’La Compagnia di Gnomo Mentino’, in collaborazione con Centro Turistico Valbonella e con il patrocinio e il contributo del Comune di Bagno di Romagna. Quest’anno la rassegna, nata alcuni anni fa da una felice idea dell’associazione, propone sette appuntamenti (ingresso gratuito), che si dipaneranno sino al 5 novembre, tutti alle 21. Esordio 2026, domani, a Palazzo del Capitano, con l’intervento di Gianni Rossi, divulgatore scientifico, esperto di astronomia e egittologia, anima e cuore, assieme a Marco Montini, della rassegna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8217tra cielo e terra8217 al via con gianni rossi
© Ilrestodelcarlino.it - ’Tra Cielo e Terra’ al via con Gianni Rossi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Jovanotti - So solo che la vita (Testo/Lyrics)

Video Jovanotti - So solo che la vita (Testo/Lyrics)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Un viaggio tra terra e cielo: al Teatro Rosmini il pianoforte di Emiliano Toso per un evento di solidarietà

Fiumicino di conquista tra terra, mare e cieloIl Tar del Lazio ha annullato la valutazione di impatto ambientale relativa alla quarta pista di un aeroporto.

Temi più discussi: APT PRESENTA TRA CIELO E TERRA; Tra Cielo e Terra: a Castelsaraceno tre giorni di sport, natura e spettacolo. Il programma; MOON – Tra Terra e Spazio: a Jesolo il museo incontra il cielo grazie alla UAI; ’Tra Cielo e Terra’ al via con Gianni Rossi.

tra cielo tra cielo e terra’Tra Cielo e Terra’ al via con Gianni RossiBagno, sette appuntamenti a partire da domani sera a Palazzo del Capitano. Tema della conferenza il mistero delle piramidi ... ilrestodelcarlino.it

tra cielo tra cielo e terraTra Cielo e Terra: a Castelsaraceno tre giorni di sport, natura e spettacoloDal 31 luglio al 2 agosto 2026 la Basilicata ospita i campioni francesi della highline per un evento unico sul ponte tibetano più lungo del mondo. CASTELSAR ... ivl24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web