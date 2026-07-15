Domani in una località della regione inizia la rassegna 2026 di ’Tra Cielo e Terra’, un ciclo di conferenze che coinvolge temi storici, naturalistici, scientifici e letterari. L’evento è promosso dall’associazione culturale ’La Compagnia di Gnomo Mentino’ e vede la collaborazione del Centro Turistico Valbonella. Il patrocinio e il contributo sono stati forniti dall’amministrazione comunale locale. La prima conferenza sarà condotta da un relatore chiamato Gianni Rossi.

Domani prende il via, a Bagno di Romagna, la rassegna 2026 di ’ Tra Cielo e Terra ’, ciclo di conferenze a tema storico, naturalistico, scientifico e letterario, promossa dall’associazione culturale ’La Compagnia di Gnomo Mentino’, in collaborazione con Centro Turistico Valbonella e con il patrocinio e il contributo del Comune di Bagno di Romagna. Quest’anno la rassegna, nata alcuni anni fa da una felice idea dell’associazione, propone sette appuntamenti (ingresso gratuito), che si dipaneranno sino al 5 novembre, tutti alle 21. Esordio 2026, domani, a Palazzo del Capitano, con l’intervento di Gianni Rossi, divulgatore scientifico, esperto di astronomia e egittologia, anima e cuore, assieme a Marco Montini, della rassegna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Tra Cielo e Terra’ al via con Gianni Rossi

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