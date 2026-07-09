Fiumicino di conquista tra terra mare e cielo
Il Tar del Lazio ha annullato la valutazione di impatto ambientale relativa alla quarta pista di un aeroporto. La decisione riguarda un progetto che avrebbe avuto un impatto significativo su terra, mare e cielo. La cancellazione della valutazione si inserisce in una questione più ampia che coinvolge opere di grande portata e impatto ambientale. Un’altra opera importante rimane in sospeso, con possibili conseguenze sul territorio e sulle attività aeroportuali. La vicenda si inserisce in un contesto di confronti legali e procedurali.
ll Tar del Lazio annulla la valutazione di impatto ambientale, ma incombe un’altra opera impattante: la quarta pista dell’aeroporto ll Tar del Lazio annulla la valutazione di impatto ambientale, ma incombe un’altra opera impattante: la quarta pista dell’aeroporto Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Grandi opere, ma poco guadagno. Il porto crocieristico di Isola Sacra, la quarta pista dell’aeroporto: Fiumicino, come molte altre aree in Italia, è oggetto di investimenti colossali che però molto spesso si traducono in sfruttamento territoriale che non arricchisce la popolazione e porta al depauperamento del suo habitat. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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