fiumicino di conquista tra terra mare e cielo

Notizia in breve

Il Tar del Lazio ha annullato la valutazione di impatto ambientale relativa alla quarta pista di un aeroporto. La decisione riguarda un progetto che avrebbe avuto un impatto significativo su terra, mare e cielo. La cancellazione della valutazione si inserisce in una questione più ampia che coinvolge opere di grande portata e impatto ambientale. Un’altra opera importante rimane in sospeso, con possibili conseguenze sul territorio e sulle attività aeroportuali. La vicenda si inserisce in un contesto di confronti legali e procedurali.