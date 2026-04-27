Un viaggio tra terra e cielo | al Teatro Rosmini il pianoforte di Emiliano Toso per un evento di solidarietà

Emiliano Toso al Teatro Rosmini di Borgomanero con il concerto esperienziale a 432Hz "Tra Terra e Cielo". L'appuntamento è per giovedì 30 aprile alle 20,45. Un momento unico, di condivisione e di immersione nelle emozioni, dove la melodia del pianoforte si unisce a quella del violino di Valentina.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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