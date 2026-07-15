Nel luglio del 1935, Julien Moineau organizzò un'azione durante una tappa del giro in Francia tra Pau e Bordeaux. Mentre gli altri partecipanti bevevano birra e si riposavano, lui approfittò della situazione per scappare e portare a casa i soldi. La fuga di Moineau riuscì a scombinare i piani del gruppo, in una tappa prevista per velocisti, considerata difficile da affrontare con una fuga improvvisa.

Li fece brindare, li fece riposare, li fece rilassare. E li fregò tutti. Così Julien Moineau scombinò i piani del gruppo nella tappa da Pau a Bordeaux del 1935, frazione sulla carta per velocisti, una fuga sembrava impossibile quel giorno. Eppure. Soprannominato "le Piaf", il passerotto (per il fatto che il suo cognome, Moineau, vuol dire passero in francese), il ciclista transalpino classe 1903 decise di dare un ultimo slancio a una carriera iniziata con qualche anno di ritardo. E ci riuscì nel modo più impensabile. Viveva da tempo nella città costiera di Arcachon e la tappa che sarebbe passata più vicina, per farsi vedere e applaudire da parenti e amici, era già stata cerchiata in rosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, la genialata di Moineau nel torrido luglio '35: gli altri bevono... birra, lui scappa e intasca i soldi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Buonuscita milionaria!”. L’ex ministro si intasca una fortuna: chi gli ha dato i soldiIl consiglio di amministrazione di Leonardo ha approvato un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con Roberto Cingolani, ex...

Partite a mezzogiorno e caldo torrido: cosa mangiano e bevono i calciatori? Risponde l’espertoLe partite disputate alle 12 e alle 13 ora locale durante il torneo si svolgono con temperature che superano i 35°C.

Argomenti più discussi: Sibiu Tour, squillo di Finn in salita: primo successo tra i pro’; TRENI REGIONALI A 200 KM/H: LA GENIALATA DELL’ANNO. ANZI, DEL DECENNIO; Che figata la laurea honoris causa a Leonardo Maria Del Vecchio e che genialata la nomina di Mario Orfeo a QN; L'aria che Tira, l'ultima genialata di Fratoianni: Usa? Smettiamo di comprargli il gas.

Ragazzi gli sguatteri di Gualtieri ci tengono a farvi sapere che il frigobar con le ruote è modulare. Cioè due frigobar portano 12 persone. Tre frigobar 18. E così via. Ovviamente resta una cagata insensata, ma per loro è una genialata. Lasceteglielo credere x.com