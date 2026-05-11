Buonuscita milionaria! L’ex ministro si intasca una fortuna | chi gli ha dato i soldi

Il consiglio di amministrazione di Leonardo ha approvato un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con Roberto Cingolani, ex amministratore delegato e direttore generale del gruppo. L’accordo prevede una buonuscita di importo milionario, che ha suscitato attenzione sulla provenienza dei fondi destinati a questa uscita. La vicenda è seguita da vicino da media e pubblico, senza che siano state rese note le motivazioni ufficiali della separazione.

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