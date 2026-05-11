Buonuscita milionaria! L’ex ministro si intasca una fortuna | chi gli ha dato i soldi
Il consiglio di amministrazione di Leonardo ha approvato un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con Roberto Cingolani, ex amministratore delegato e direttore generale del gruppo. L’accordo prevede una buonuscita di importo milionario, che ha suscitato attenzione sulla provenienza dei fondi destinati a questa uscita. La vicenda è seguita da vicino da media e pubblico, senza che siano state rese note le motivazioni ufficiali della separazione.
Il consiglio di amministrazione di Leonardo ha definito l’accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale con Roberto Cingolani, ex amministratore delegato e direttore generale del gruppo. Una decisione che segna ufficialmente la conclusione del percorso manageriale dell’ex vertice della società e che porta con sé anche dettagli economici destinati ad alimentare attenzione e dibattito. Secondo quanto comunicato dalla stessa azienda attraverso una nota ufficiale, l’intesa prevede il riconoscimento di un’indennità complessiva pari a 4.483.250 euro, cifra che corrisponde a 24 mensilità di retribuzione fissa e variabile di breve termine.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Notizie correlate
Leggi anche: Silvia Salis e gli insulti social: “Chi mi ha dato della p*****a pagherà, soldi in beneficenza”
Giuseppina Di Foggia sceglie l’Eni: rinuncia alla buonuscita milionariaGiuseppina Di Foggia rinuncia all’indennità “milionaria” di fine rapporto da amministratrice delegata e direttrice generale di Terna per mettersi a...