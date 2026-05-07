Giro d'Italia massacrante tra tappe e trasferimenti 7.000 km in 3 settimane | Complicato e costoso

Il Giro d’Italia 2026 si svolgerà su un percorso di 3.500 chilometri distribuiti in 21 tappe. Oltre alle tappe competitive, sono previsti circa 7.000 chilometri di trasferimenti per gli staff delle 23 squadre partecipanti. La durata dell’evento si estende per tre settimane, coinvolgendo un grande sforzo logistico e organizzativo. La competizione si presenta come una delle più impegnative in termini di distanza e complessità.

Al Giro 2026 si percorreranno 3.500 chilometri disseminati in 21 tappe. Ma altrettanti sono previsti per gli staff delle 23 squadre iscritte per i trasferimenti. Con pesanti aggravi sulla logistica, fatica, stress e costi. Non senza qualche polemica: "E' tutto più complicato rispetto all'Albania, dovremo lavorare con diverse strutture. Solo in Italia saremo al completo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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