L’undicesima tappa del Tour de France 2026 si è snodata lungo 161 chilometri da Vichy a Nevers, nel cuore dell’Hexagone, dopo la ricca giornata di ieri sul Massiccio Centrale. Il tracciato era nei fatti completamente pianeggianti e non proponeva particolari difficoltà altimetriche: tutto era apparecchiato per una volata di gruppo, che ha puntualmente avuto luogo, nonostante l’impegno dei fuggitivi di giornata. Mercoledì nei fatti tranquillo per gli uomini che puntano al podio finale di Parigi e tutto è rimasto invariato in classifica generale. Lo sloveno Tadej Pogacar ha difeso la maglia gialla di leader della classifica generale e ha... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, undicesima tappa: Pogacar comodo in maglia gialla, vantaggi sostanziosi

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Tour de France 2026 Stage 10 Was A Tadej Pogacar Statement

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