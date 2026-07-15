Oggi si disputa la 11esima tappa del Tour de France, con un percorso prevalentemente pianeggiante che si conclude a Nevers. La tappa offre un’opportunità per gli sprinter, dopo le tappe precedenti e l’ultima fuga solitaria di Tadej Pogacar. La trasmissione televisiva inizia nel primo pomeriggio, con orari specifici per la differita. I favoriti sono gli atleti specializzati nelle volate, pronti a contendersi la vittoria finale in questa fase pianeggiante della corsa.

Le Lioran, 15 luglio 2026 – Un’altra occasione per gli sprinter al Tour de France. Si torna a tirare il fiato alla Grand Boucle con una tappa per velocisti con arrivo a Nevers nella giornata di martedì, dopo le fatiche di Le Lioran con il solito immancabile assolo di Tadej Pogacar. Lo sloveno ha ulteriormente consolidato il suo margine in classifica generale, vincendo in solitaria con 32” su Remco Evenepoel, che ha preceduto di poco Paul Seixas, Florian Lipowitz, Juan Ayuso e Mattias Skjelmose, mentre Jonas Vingegaard è arrivato settimo a 44” da Tadej. Nella generale, il campione in carica ha un margine rassicurante sul danese di 3’36, poi Evenepoel a 4’06” a completare la top three, mentre il miglior italiano è Davide Piganzoli tredicesimo a 13’38 dal leader. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France oggi tappa 11: il percorso (di nuovo in pianura), gli orari tv e i favoriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 | Tappa 10: La UAE controllerà la corsa Percorso e favoriti

Notizie e thread social correlati

Tour de France oggi tappa 5: il percorso (con finale sprint), i favoriti e gli orari tvLa quinta tappa del Tour de France si conclude a Pau, nelle Pirenei, con un finale in sprint.

Tour de France 2026 oggi: orari tv, altimetria, percorso e favoriti della tappa 4La quarta tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi con partenza da Les Angles.

Temi più discussi: Tour de France, oggi decima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv; Caldo estremo al Tour de France: tappa accorciata, allerta rossa e picchi di 43 gradi lungo il percorso; Tour de France 2026 - 9a tappa | Malemort - Ussel: Highlights - Video; Tour de France 2026, tappa di oggi Aurillac-Le Lioran: orari, tv, favoriti. GPM a volontà, c’è il terreno per Pogacar.

Tour de France 2026, tappa di oggi Vichy-Nevers: orari, tv, favoriti. Occasione per i velocisti - x.com

Ragnatele, marciume e niente aria condizionata: i ciclisti del Tour de France si lamentano per l'alloggio durante la gara reddit

Tour de France 2026, 11^ tappa da Vichy a Nevers: il percorsoL’undicesima tappa del Tour de France 2026 è lunga 161,3 chilometri, con un dislivello di 1.400 metri. Si tratta di una tappa di transizione, da Vichy e Nevers. Il percorso è prevalentemente pianeggia ... tg24.sky.it

Tour De France: tutteLo sloveno parte a 1km dalla cima al Col de Pertus e fa il vuoto. Proprio dove nel 2024 aveva incassato l’ultima vera sconfitta in uno sprint a due con Vingegaard. Il danese perde 44, Evenepoel secon ... gazzetta.it