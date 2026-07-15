Tour de France le pagelle | fulmine Waerenskjold cancella il record di Cipollini 7,5 Merlier da 5

Da gazzetta.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l'undicesima tappa del Tour de France, un velocista norvegese ha stabilito il nuovo record di velocità della corsa, raggiungendo una media di 50,910 km all’ora. La tappa, da Vichy a Nevers, di 161 km con 1400 metri di dislivello, è stata vinta dal corridore della squadra Uno-X Mobility, che ha battuto i favoriti Kooij e Philipsen. Questa vittoria ha anche cancellato il precedente record di Cipollini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quarta volata del Tour de France e colpo di mano vincente del gigante norvegese Soren Waerenskjold. Il velocista della Uno-X Mobility si impone a Nevers su Kooij e Philipsen nell’undicesima tappa, Vichy-Nevers, 161 km e 1400 metri di dislivello, che segna un record: alla media di 50,910 km all’ora diventa la più veloce della storia del Tour. Il primato precedente apparteneva alla Blois-Laval 1993, vinta da Mario Cipollini alla media di 50,335 kmh. Nessun cambiamento in classifica: Pogacar maglia gialla con 3’36” su Vingegaard, 4’06” su Evenepoel, 4’22” su Ayuso e 4’35” su Seixas. Partiamo dal dato: il norvegese della Uno-X Mobility non solo ha vinto la sua prima tappa al Tour, ma quella più veloce della storia, media 50,910 kmh. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tour de france le pagelle fulmine waerenskjold cancella il record di cipollini 75 merlier da 5
© Gazzetta.it - Tour de France, le pagelle: fulmine Waerenskjold cancella il record di Cipollini (7,5). Merlier da 5
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pagelle Tour de France 2026: Tim Merlier è impressionante, malissimo PhilipsenNell’ottava tappa del Tour de France 2026, Tim Merlier ha dominato la volata finale, lasciando tutti gli avversari alle spalle.

Pagelle Tour de France 2026: Kooij domina il primo sprint. Deludono Merlier e PhilipsenNella quinta tappa del Tour de France 2026, Olav Kooij ha vinto lo sprint, dominando la volata finale.

Temi più discussi: Tour de France, oggi tappa 11: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026 - 9a tappa | Malemort - Ussel: Highlights - Video; Caldo estremo al Tour de France: tappa accorciata, allerta rossa e picchi di 43 gradi lungo il percorso; Tour de France, le pagelle della terza tappa: Pogacar, vittoria e maglia da 8. De Lie, un ritiro da 4.

tour de france tour de france leTour De France: tutteLo sloveno parte a 1km dalla cima al Col de Pertus e fa il vuoto. Proprio dove nel 2024 aveva incassato l’ultima vera sconfitta in uno sprint a due con Vingegaard. Il danese perde 44, Evenepoel secon ... gazzetta.it

tour de france tour de france leTour de France, il programma completo: dove vederlo in tv (anche in chiaro), le tappe e i favoriti. Domani il via a BarcellonaIl momento più atteso dell'anno per gli appassionati di ciclismo è finalmente arrivato: domani prenderà il via il Tour de ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web