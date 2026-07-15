Durante l'undicesima tappa del Tour de France, un velocista norvegese ha stabilito il nuovo record di velocità della corsa, raggiungendo una media di 50,910 km all’ora. La tappa, da Vichy a Nevers, di 161 km con 1400 metri di dislivello, è stata vinta dal corridore della squadra Uno-X Mobility, che ha battuto i favoriti Kooij e Philipsen. Questa vittoria ha anche cancellato il precedente record di Cipollini.

Quarta volata del Tour de France e colpo di mano vincente del gigante norvegese Soren Waerenskjold. Il velocista della Uno-X Mobility si impone a Nevers su Kooij e Philipsen nell’undicesima tappa, Vichy-Nevers, 161 km e 1400 metri di dislivello, che segna un record: alla media di 50,910 km all’ora diventa la più veloce della storia del Tour. Il primato precedente apparteneva alla Blois-Laval 1993, vinta da Mario Cipollini alla media di 50,335 kmh. Nessun cambiamento in classifica: Pogacar maglia gialla con 3’36” su Vingegaard, 4’06” su Evenepoel, 4’22” su Ayuso e 4’35” su Seixas. Partiamo dal dato: il norvegese della Uno-X Mobility non solo ha vinto la sua prima tappa al Tour, ma quella più veloce della storia, media 50,910 kmh. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour de France, le pagelle: fulmine Waerenskjold cancella il record di Cipollini (7,5). Merlier da 5

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