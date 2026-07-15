Tour de France domani la 12ª tappa | sarà un' altra occasione per i velocisti
Domani, giovedì 16 luglio, si terrà la 12ª tappa del Tour de France, offrendo ai velocisti l’ultima chance di questa edizione. Dopo la vittoria del norvegese Waerenskjold a Nevers nella quarta volata, questa tappa rappresenta un’altra occasione per gli sprinter di mettersi in mostra. La corsa si svolge in un percorso che favorisce le volate, con i velocisti pronti a sfidarsi nuovamente per aggiudicarsi il successo.
Dopo la vittoria del norvegese Waerenskjold a Nevers nella quarta volata di questa edizione, domani giovedì 16 luglio il Tour proporrà la penultima occasione per i velocisti. È la 12a tappa, Circuito Nevers Magny Cours-Chalon sur Saone, 179 km e 1800 metri di dislivello. Il via alle 13.40 con questa classifica: Pogacar maglia gialla con 3’36” su Vingegaard, 4’06” su Evenepoel, 4’22” su Ayuso e 4’35” su Seixas. Si parte dal circuito automobilistico di Magny Cours, che ha ospitato dal 1991 al 2008 il Gp di Francia di F.1. Dopo 45 km a Decize c’è lo sprint che assegna i punti per la maglia verde. Poi tre Gran premi della montagna di quarta categoria: Cote de Lanty (km 76), 2 km al 4%; Cote de Cuzy (km 97), 2,4 km al 4,5%; Cote de Montagny les Buxy (km 159), 2,6 km al 4,3%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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