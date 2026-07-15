Dopo la vittoria del norvegese Waerenskjold a Nevers nella quarta volata di questa edizione, domani giovedì 16 luglio il Tour proporrà la penultima occasione per i velocisti. È la 12a tappa, Circuito Nevers Magny Cours-Chalon sur Saone, 179 km e 1800 metri di dislivello. Il via alle 13.40 con questa classifica: Pogacar maglia gialla con 3’36” su Vingegaard, 4’06” su Evenepoel, 4’22” su Ayuso e 4’35” su Seixas. Si parte dal circuito automobilistico di Magny Cours, che ha ospitato dal 1991 al 2008 il Gp di Francia di F.1. Dopo 45 km a Decize c’è lo sprint che assegna i punti per la maglia verde. Poi tre Gran premi della montagna di quarta categoria: Cote de Lanty (km 76), 2 km al 4%; Cote de Cuzy (km 97), 2,4 km al 4,5%; Cote de Montagny les Buxy (km 159), 2,6 km al 4,3%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour de France, domani la 12ª tappa: sarà un'altra occasione per i velocisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: altra occasione per i velocistiOggi la tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con una vittoria per i velocisti, nonostante un finale complicato.

Tour, domani l'undicesima tappa da Vichy a Nevers: un'altra occasione per i velocistiDomani si svolge l’undicesima tappa del Tour de France, partendo da Vichy e arrivando a Nevers.

Argomenti più discussi: Tour de France 2026 oggi, nona tappa. Orari, percorso e dove vederla in tv in chiaro; Tour de France, domani primo arrivo in salita. Ma in Francia non ci saranno spettatori; Tour de France 2026 · Tappa 4: Percorso, orari, altimetria 7 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi; Tour de France 2026, la tappa di domani Malemort-Ussel: percorso, orari, tv.

Il caldo non dà tregua alla Francia e l'organizzazione del Tour de France ha deciso di accorciare di trenta chilometri la tappa di domani, la Malemort-Ussel, portandola da 185 a 155km: è una scelta senza precedenti nella storia della corsa a tappe francese #A x.com

[Preparazione prima della corsa] Tour de France Femmes: Presentazione delle cicliste per la classifica generale reddit

Tour de France, il programma completo: dove vederlo in tv (anche in chiaro), le tappe e i favoriti. Domani il via a BarcellonaIl momento più atteso dell'anno per gli appassionati di ciclismo è finalmente arrivato: domani prenderà il via il Tour de ... msn.com