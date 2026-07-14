Domani si svolge l’undicesima tappa del Tour de France, partendo da Vichy e arrivando a Nevers. La tappa rappresenta un’altra opportunità per i velocisti di ottenere vittorie di tappa. Dopo la vittoria di Pogacar sul Massiccio Centrale, la corsa prosegue con questa tappa pianeggiante. La gara è prevista con partenza al mattino e arrivo nel primo pomeriggio, con i corridori impegnati in uno sprint finale.

Dopo la terza vittoria di tappa di Pogacar, stavolta sul Massiccio Centrale, il Tour de France offrirà mercoledì 15 luglio un’altra occasione per i velocisti. È l’undicesima tappa, Vichy-Nevers, 161 km e 1400 metri di dislivello, molto facile. Si parte alle 13.50 con questa classifica: Pogacar maglia gialla con 3’36” su Vingegaard e 4’06” su Evenepoel. Dopo 27 km c’è il traguardo volante che assegna punti per la maglia verde, indossata dal danese Mads Pedersen. Quindi due collinette di quarta categoria: Billonniere (km 32), 1 km al 5,8%, e Billy-Chevannes (km 123), 1,4 km al 5%. Finale facile verso Nevers dopo è attesa la quarta volata di questa edizione del Tour: finora due successi per il belga Merlier e uno per l’olandese Kooij. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, domani l'undicesima tappa da Vichy a Nevers: un'altra occasione per i velocisti

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