Tour de France 2026 tappa di oggi Vichy-Nevers | orari tv favoriti Tornano in scena i velocisti

Notizia in breve

Al Tour de France 2026, la tappa di oggi collega Vichy a Nevers ed è dedicata ai velocisti. Dopo l’azione di ieri di Tadej Pogacar, tornano in primo piano i corridori specializzati nelle volate. La frazione si svolge in un percorso pianeggiante, con orari e copertura televisiva da definire. I favoriti sono i velocisti che puntano a conquistare il successo di tappa. La tappa si conclude con un arrivo in volata, con i corridori pronti a sfidarsi per la vittoria.