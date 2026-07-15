Tour de France 2026 tappa di oggi Vichy-Nevers | orari tv favoriti Tornano in scena i velocisti
Al Tour de France 2026, la tappa di oggi collega Vichy a Nevers ed è dedicata ai velocisti. Dopo l’azione di ieri di Tadej Pogacar, tornano in primo piano i corridori specializzati nelle volate. La frazione si svolge in un percorso pianeggiante, con orari e copertura televisiva da definire. I favoriti sono i velocisti che puntano a conquistare il successo di tappa. La tappa si conclude con un arrivo in volata, con i corridori pronti a sfidarsi per la vittoria.
Dopo lo spettacolo inscenato ieri da Tadej Pogacar nel giorno della Presa della Bastiglia, tornano protagoniste oggi le ruote veloci al Tour de France 2026. In scena l’undicesima tappa con il via da Vichy ed arrivo a Nevers. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. La frazione si sviluppa su un tracciato quasi totalmente pianeggiante. I corridori affrontano il traguardo volante di Saint-Pourçain-Sur-Siou dopo 27,8 chilometri e, subito dopo, si cimentano con la Côte de Billonnière, quarta categoria di un chilometro al 5,8% di pendenza media. A poco meno di quaranta chilometri dall’arrivo è in programma l’ultima difficoltà di giornata, la Côte de Billy-Chevannes quarta categoria di 1,4 chilometri al 5% di pendenza media, asperità che non dovrebbe creare selezione significativa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 8 Highlights
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Tour de France 2026, la tappa di domani Vichy-Nevers: percorso, orari, tv
Leggi anche: Tour de France 2026, tappa di oggi Lannemezan-Pau: orari, tv, favoriti. Occasione per i velocisti
Temi più discussi: Caldo estremo al Tour de France: tappa accorciata, allerta rossa e picchi di 43 gradi lungo il percorso; Tour de France 2026 - 9a tappa | Malemort - Ussel: Highlights - Video; Tour de France, oggi decima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Decima Tappa.
Tour de France 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Undicesima Tappa: Vichy – Nevers (161,3 km) x.com
Pogacar vince la decima tappa del Tour de France 2026 e consolida la maglia gialla Link articolo completo al primo commento facebook
Le paure per il caldo estremo colpiscono il Tour de France: perché l'edizione del 2026 potrebbe diventare la più pericolosa della memoria recente reddit
Tour de France 2026, tappa di oggi Vichy-Nevers: orari, tv, favoriti. Tornano in scena i velocistiDopo lo spettacolo inscenato ieri da Tadej Pogacar nel giorno della Presa della Bastiglia, tornano protagoniste oggi le ruote veloci al Tour de France ... oasport.it
Tour de France 2026, Pogacar vince la 10^ tappa. Sua anche la maglia giallaProsegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si corre la decima tappa, da Aurillac a Le Lioran, nel Massiccio Centr ... tg24.sky.it