Tour de France 2026 tappa di oggi Vichy-Nevers | orari tv favoriti Tornano in scena i velocisti

Da oasport.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Tour de France 2026, la tappa di oggi collega Vichy a Nevers ed è dedicata ai velocisti. Dopo l’azione di ieri di Tadej Pogacar, tornano in primo piano i corridori specializzati nelle volate. La frazione si svolge in un percorso pianeggiante, con orari e copertura televisiva da definire. I favoriti sono i velocisti che puntano a conquistare il successo di tappa. La tappa si conclude con un arrivo in volata, con i corridori pronti a sfidarsi per la vittoria.

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Dopo lo spettacolo inscenato ieri da Tadej Pogacar nel giorno della Presa della Bastiglia, tornano protagoniste oggi le ruote veloci al Tour de France 2026. In scena l’undicesima tappa con il via da Vichy ed arrivo a Nevers. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. La frazione si sviluppa su un tracciato quasi totalmente pianeggiante. I corridori affrontano il traguardo volante di Saint-Pourçain-Sur-Siou dopo 27,8 chilometri e, subito dopo, si cimentano con la Côte de Billonnière, quarta categoria di un chilometro al 5,8% di pendenza media. A poco meno di quaranta chilometri dall’arrivo è in programma l’ultima difficoltà di giornata, la Côte de Billy-Chevannes quarta categoria di 1,4 chilometri al 5% di pendenza media, asperità che non dovrebbe creare selezione significativa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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