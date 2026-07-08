Oggi si corre la tappa tra Lannemezan e Pau, lunga 158,3 chilometri. La frazione si svolge su un percorso pianeggiante, ideale per i velocisti in attesa di una chance. La partenza è prevista nel primo pomeriggio, con la conclusione in città. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, e i favoriti sono i corridori specializzati nelle volate. Dopo molte tappe impegnative, questa rappresenta una delle prime opportunità per gli sprinter.

Dopo tante salite e in generale diverse frazioni mosse, oggi in scena la Lannemezan-Pau, 158,3 chilometri finalmente in scena i velocisti che hanno aspettato così tanto per la prima sfida. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Tappa completamente pianeggiante. I corridori affrontano il traguardo volante di Vic-En-Bigorre al chilometro 113,5 e la Côte de Baleix, terza categoria di un chilometro all’8,8%, a meno di trenta chilometri dal traguardo. Il finale di percorso sembra l’ideale per lasciare spazio ai velocisti. FAVORITI. Sarà una battaglia a tre, di quelle dal livello altissimo. Sulla carta un gradino sopra a tutti c’è Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ma il belga è insidiato da Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) e Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tappa di oggi Lannemezan-Pau: orari, tv, favoriti. Occasione per i velocisti

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