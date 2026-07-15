Tour de France 2026 tappa di oggi Vichy-Nevers | orari tv favoriti Occasione per i velocisti
Oggi la tappa del Tour de France 2026 collega Vichy a Nevers, con i velocisti come principali favoriti. La corsa si svolge in un percorso che favorisce gli scatti finali, e gli orari di partenza e arrivo sono stati comunicati, così come le trasmissioni in televisione. I ciclisti più attesi sono quelli specializzati nelle volate, pronti a sfruttare le caratteristiche del tracciato. La tappa segue la vittoria di ieri di un altro corridore, che ha attirato l’attenzione sui velocisti in gara.
Dopo lo spettacolo inscenato ieri da Tadej Pogacar nel giorno della Presa della Bastiglia, tornano protagoniste oggi le ruote veloci al Tour de France 2026. In scena l’undicesima tappa con il via da Vichy ed arrivo a Nevers. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.50 PERCORSO. La frazione si sviluppa su un tracciato quasi totalmente pianeggiante. I corridori affrontano il traguardo volante di Saint-Pourçain-Sur-Siou dopo 27,8 chilometri e, subito dopo, si cimentano con la Côte de Billonnière, quarta categoria di un chilometro al 5,8% di pendenza media. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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Tour de France 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Undicesima Tappa: Vichy – Nevers (161,3 km) x.com
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