Tour de France 2026 tappa di oggi Vichy-Nevers | orari tv favoriti Occasione per i velocisti

Notizia in breve

Oggi la tappa del Tour de France 2026 collega Vichy a Nevers, con i velocisti come principali favoriti. La corsa si svolge in un percorso che favorisce gli scatti finali, e gli orari di partenza e arrivo sono stati comunicati, così come le trasmissioni in televisione. I ciclisti più attesi sono quelli specializzati nelle volate, pronti a sfruttare le caratteristiche del tracciato. La tappa segue la vittoria di ieri di un altro corridore, che ha attirato l’attenzione sui velocisti in gara.