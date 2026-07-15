Nella tappa 11 del Tour de France 2026, uno sprint lungo ha permesso a Waerenskjold di battere i velocisti e conquistare la vittoria. La corsa si è conclusa con un arrivo in volata, mantenendo invariata la leadership di Tadej Pogacar nella classifica generale. La tappa si è svolta a Nevers, in Francia, il 15 luglio 2026.

Nevers (Francia), 15 luglio 2026 – La tappa 11 del Tour de France 2026 sembra scritta per i velocisti e così è ma con una piccola variazione sul tema, che naturalmente non riguarda la maglia gialla Tadej Pogacar. Dopo aver ripreso la fuga di giornata, il gruppo si 'appalla' forse troppo, non creando i treni in un finale dalle strade piuttosto strette. Si crea così un varco per la sparata di Soren Waerenskjold, che così facendo anticipa tutti gli altri sprinter, beffati in definitiva dal colpo di reni finali che relega sui restanti gradini del podio di giornata Olav Kooij e Jasper Philipsen: va ancora peggio a Tim Merlier, già a segno 2 volte e oggi addirittura fuori dalla top 10, così come alla maglia verde Mads Pedersen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, tappa 11: lo sprint lungo di Waerenskjold beffa tutti i velocisti. Ordine d'arrivo e classifica generale

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Tour de France 2026 Stage 11 Preview: A Full Sprint Fight

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