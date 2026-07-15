Ordine d’arrivo Tour de France 2026 undicesima tappa | Wærenskjold beffa tutti a Nevers al termine di una volata atipica
L’undicesima tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con una volata atipica a Nevers. Nonostante le squadre dei velocisti abbiano lavorato per tutta la giornata, nel finale i treni si sono disgregati. Il vincitore è stato un corridore che ha approfittato del momento, battendo gli avversari in una volata insolita. La corsa si è conclusa senza un finale classico, con i favoriti che hanno perso terreno nelle fasi decisive.
Si chiude con un’insolita volata l’undicesima tappa del Tour de France 2026. Le squadre dei velocisti lavorano per tutta la tappa ma nel momento più importante i loro treni si sciolgono. A Nevers è quindi Søren Wærenskjold a lanciare lo sprint, continuando la sua percussione indisturbato fino al traguardo. Per il norvegese è la diciannovesima vittoria in carriera, al termine di una delle volate più atipiche di questa Grande Boucle. I big si muovono troppo in ritardo e non riescono nel finale a chiudere il gap con il portacolori della Uno-X Mobility, ieri ultimo al traguardo dopo una caduta. Seconda posizione per Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) a cui non riesce la seconda vittoria dopo quella nella quinta tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Waerenskjold anticipa la volata e beffa tutti a Nevers: sua l'11esima tappa del Tour de France
Ordine d’arrivo Tour de France 2026, settima tappa: volata imperiale di Merlier a BordeauxTim Merlier della Soudal Quick-Step ha vinto la settima tappa del Tour de France 2026, corsa tra Hagetmau e Bordeaux, lunga 175,1 chilometri.
Temi più discussi: Tour de France 2026: La classifica generale, le maglie e tutti i risultati di tappa LIVE; Ordine d’arrivo Tour de France 2026, decima tappa: l’insaziabile Pogacar firma il tris a Le Lioran; RISULTATI e ORDINE DI ARRIVO decima tappa Tour de France 2026: le classifiche generali; Ordine d’arrivo Tour de France, seconda tappa: trionfale doppietta Del Toro-Pogacar a Barcellona.
Il Tour de France, nelle fasi dell'arrivo, registra il 15% di share con 1 milione 179 mila spettatori. #AscoltiTv #TDF2026 x.com
#Ciclismo, Il belga Tim #Merlier ha vinto in volata la 7° tappa del Tour de France con arrivo a Bordeaux. ORDINE D'ARRIVO 1° Tim Merlier 2° Soren 3° Biniam Girmay 4° Max Kanter 5° Jasper Philipsen CLASSIFICA GENERALE 1° Tadej Pogacar 2° Jonas Vin facebook
[Preparazione prima della corsa] Tour de France Femmes: Presentazione delle cicliste per la classifica generale reddit
Ordine d’arrivo Tour de France 2026, undicesima tappa: Wærenskjold beffa tutti a Nevers al termine di una volata atipicaSi chiude con un'insolita volata l'undicesima tappa del Tour de France 2026. Le squadre dei velocisti lavorano per tutta la tappa ma nel momento più ... oasport.it
A Waerenskjold l’undicesima tappa del Tour de France, Pogacar sempre in gialloCiclismo, Tour de France 2026: l'ordine di arrivo, i risultati e le classifiche aggiornate dopo l'undicesima tappa. Trionfa Waerenskjold ... italpress.com