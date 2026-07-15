Ordine d’arrivo Tour de France 2026 undicesima tappa | Wærenskjold beffa tutti a Nevers al termine di una volata atipica

Notizia in breve

L’undicesima tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con una volata atipica a Nevers. Nonostante le squadre dei velocisti abbiano lavorato per tutta la giornata, nel finale i treni si sono disgregati. Il vincitore è stato un corridore che ha approfittato del momento, battendo gli avversari in una volata insolita. La corsa si è conclusa senza un finale classico, con i favoriti che hanno perso terreno nelle fasi decisive.