Ordine d’arrivo Tour de France 2026 undicesima tappa | Wærenskjold beffa tutti a Nevers al termine di una volata atipica

Da oasport.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’undicesima tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con una volata atipica a Nevers. Nonostante le squadre dei velocisti abbiano lavorato per tutta la giornata, nel finale i treni si sono disgregati. Il vincitore è stato un corridore che ha approfittato del momento, battendo gli avversari in una volata insolita. La corsa si è conclusa senza un finale classico, con i favoriti che hanno perso terreno nelle fasi decisive.

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Si chiude con un’insolita volata l’undicesima tappa del Tour de France 2026. Le squadre dei velocisti lavorano per tutta la tappa ma nel momento più importante i loro treni si sciolgono. A Nevers è quindi Søren Wærenskjold a lanciare lo sprint, continuando la sua percussione indisturbato fino al traguardo. Per il norvegese è la diciannovesima vittoria in carriera, al termine di una delle volate più atipiche di questa Grande Boucle. I big si muovono troppo in ritardo e non riescono nel finale a chiudere il gap con il portacolori della Uno-X Mobility, ieri ultimo al traguardo dopo una caduta. Seconda posizione per Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) a cui non riesce la seconda vittoria dopo quella nella quinta tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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