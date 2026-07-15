In una volata inaspettata a Nevers, nell’undicesima tappa del Tour de France 2026, un ciclista norvegese ha sorpassato gli avversari e vinto. La corsa si svolgeva come previsto, ma il favorito, un altro corridore, non ha concluso in testa. Wærenskjold ha tagliato il traguardo davanti a tutti, conquistando una vittoria che rappresenta una delle più significative della sua carriera.

Volata doveva essere e volata è stata in quel di Nevers, nell’undicesima tappa del Tour de France 2026. Tutti aspettavano Tim Merlier e invece a sorpresa è venuto fuori il norvegese Søren Wærenskjold, che conquista il successo più bello della carriera in uno sprint molto particolare. Può esultare anche la Uno-X Mobility che si conferma come di consueto squadra rivelazione della Grande Boucle. Resta in Maglia Gialla senza patemi Tadej Poga?ar (UAE Team Emirates – XRG). Quattro corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), Anthon Charmig (Uno-X Mobility), Mathis Le Berre (TotalEnergies) e Nelson Oliveira (Movistar). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026: Søren Wærenskjold emerge in una volata particolarissima

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