Durante la settima tappa del Tour de France 2026, a Bordeaux, l’ex campione europeo Tim Merlier ha vinto in volata. La tappa ha visto il passaggio dai Pirenei, con il Tourmalet. Merlier ha conquistato il successo davanti agli avversari, dimostrandosi superiore nella fase finale. La corsa prosegue con altri traguardi previsti nel percorso.

Dopo lo spettacolo dei Pirenei con il passaggio dal Tourmalet, tornano in scena i velocisti al Tour de France 2026. Arrivo a Bordeaux nella settima tappa: a brillare è l’ex campione europeo Tim Merlier che trionfa di classe. Vittoria numero quattro in carriera per il corridore della Soudal Quick-Step alla Grande Boucle. Tutto tranquillo in casa UAE Team Emirates – XRG con Tadej Pogacar che conserva senza patemi la Maglia Gialla. Prima parte di gara senza grandi emozioni. Fuga a due: all’attacco sono andati Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) e Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA). Il gruppo non ha fatto fatica a tenere sotto controllo il ritardo, con le squadre dei velocisti a dettare il passo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, Tim Merlier strepitoso in volata a Bordeaux

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