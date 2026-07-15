Søren Wærenskjold ha vinto l’undicesima tappa del Tour de France 2026, imporsi in volata su una frazione di 161 km. Dopo la vittoria, ha dichiarato che è il giorno più bello della sua vita e ha espresso fiducia in sé stesso. La giornata ha visto il corridore in forza alla Uno X Mobility conquistare il successo in una tappa che ha sorpreso molti.

Colpo di coda a sorpresa da parte di Søren Wærenskjold in occasione dell’undicesima tappa del Tour De France 2026. Il corridore in forza alla Uno X Mobility si è infatti imposto in volata al termine della frazione per velocisti lunga 161.3 km con partenza da Vichy e Nevers. Nello specifico il norvegese si è reso artefice di una progressione impressionante cominciata a 500 metri dall’arrivo che gli ha consentito di precedere in questo modo Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) e Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech). Una volta arrivato in zona mista, il nordico ha commentato quanto fatto: “ Pensavo di essere troppo dietro – ha detto Wærenskjold – poi si è aperto sulla destra un varco e ho spinto a tutta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour De France 2026, Søren Wærenskjold: “E’ il giorno più bello della mia vita. Ho avuto fiducia in me stesso”

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Tour de France 2026 | Behind the scenes | Ep.1

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