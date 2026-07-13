Dopo nove tappe del Tour de France 2026, il ciclista ha dichiarato di aver avuto problemi con la squadra l’anno scorso. Finora, si sono disputate poche tappe in salita, e il corridore ha evidenziato le difficoltà incontrate durante la scorsa stagione. La corsa è ancora in corso e le gare sono state concentrate principalmente su percorsi pianeggianti. Nessun altro dettaglio sui problemi specifici o sulle strategie future.

Roma, 13 luglio 2026 - In pochi, dopo 9 tappe andate in archivio e di fatto un solo vero esame in salita, avrebbero già immaginato un ritardo di 2'42" da Tadej Pogacar, lui che era stata la prima maglia gialla del Tour de France 2026 grazie alla vittoria della cronosquadre e che, alla vigilia dello stesso, aveva dichiarato di sentirsi bene come non mai: la realtà è questa, ma Jonas Vingegaard non ne fa un cruccio, vuoi perché la Grande Boucle è ancora lunga e vuoi perché la saggezza dei suoi quasi 30 anni, con tante avventure (e disavventura) passate gli ha insegnato tanto. Le dichiarazioni di Vingegaard. Ai microfoni di TV2 il danese preferisce non parlare della corsa tuttora in svolgimento, raccontando aneddoti sul passato e non necessariamente privi di momenti di tensioni in seno alla Visma-Lease a Bike. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, Vingegaard: "L'anno scorso ho avuto problemi con la squadra"

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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