Domani si svolgerà la tappa del Tour de France 2026 che collega Aurillac a Le Lioran. La frazione, caratterizzata da un percorso di montagna, prevede diverse salite impegnative. La corsa riprenderà subito dopo la giornata di riposo, che è servita ai ciclisti per recuperare energie. Gli orari di partenza e arrivo sono stati comunicati, così come la copertura televisiva dell’evento. La tappa si svolgerà nel pomeriggio, con una diretta prevista sui principali canali sportivi.

L’odierna giornata di riposo, utile a recuperare energie fisiche e mentali, sarà rapidamente archiviata: si riparte da un’impegnativa frazione di montagna. Il Tour de France è pronto a riprendere la sua corsa con la decima tappa, Aurillac-Le Lioran di 166,6 chilometri. I corridori, dopo un inizio tranquillo, affrontano ben sette GPM in poco meno di cento chilometri e si cimentano con l’importante dislivello di 3800 metri. L’interrogativo di fondo è uno: sarà nuovamente battaglia tra gli uomini di classifica o ci sarà spazio per una fuga in grado di partire da lontano e arrivare fino in fondo? PERCORSO. La tappa inizia in pianura: al chilometro 25,5 è in programma lo sprint per il traguardo volante di Lacapelle-Del-Fraisse. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, la tappa di domani Aurillac-Le Lioran: percorso, orari, tv

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